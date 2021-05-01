Московское «Динамо» объявило о возвращении форварда Станислава Галиева

Как ранее сообщал «СЭ», нападающий Станислав Галиев продолжит карьеру в московском «Динамо». 29-летний хоккеист подписал двухлетний контракт со столичным клубом.

??Воспитанник московского «Динамо» возвращается в стан бело-голубых!



Станислав Галиев подписал двухлетний контракт с нашим клубом!



Приветствуем: https://t.co/bSmFaMUX4X pic.twitter.com/CSsrEOgEUp — HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) May 1, 2021

Галиев выступал за «Ак Барс» с 2017 года. В 2018-м он выиграл Кубок Гагарина. В этом сезоне Галиев провел 52 матча в регулярке и набрал набрал 27 (16+11) очков. Кроме того, у него 9 (4+5) очков в 15 играх плей-офф.