Московское «Динамо» объявило о возвращении форварда Станислава Галиева
17:16
Как ранее сообщал «СЭ», нападающий Станислав Галиев продолжит карьеру в московском «Динамо». 29-летний хоккеист подписал двухлетний контракт со столичным клубом.
Галиев выступал за «Ак Барс» с 2017 года. В 2018-м он выиграл Кубок Гагарина. В этом сезоне Галиев провел 52 матча в регулярке и набрал набрал 27 (16+11) очков. Кроме того, у него 9 (4+5) очков в 15 играх плей-офф.
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