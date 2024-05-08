«Барыс» объявил о назначении Немировски новым главным тренером команды

Бывший тренер «Сибири» Дэвид Немировски возглавил «Барыс», сообщает пресс-служба казахстанского клуба.

Контракт с 47-летним специалистом рассчитан на один сезон.

Немировски в декабре уволили из «Сибири», которую он тренировал с апреля прошлого года. До этого он возглавлял нижегородское «Торпедо» и был спортивным директором «Адмирала».

В минувшем сезоне «Барыс» не вышел в плей-офф КХЛ, заняв последнее место в Восточной конференции.