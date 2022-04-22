Федоров — о поражении от «Магнитки»: «Мы поняли нашего соперника. Ситуация поправимая»
Главный тренер московского ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал поражение от магнитогорского «Металлурга» (0:4, 1-2) в третьем матче финала Кубка Гагарина.
— Соперника поздравляю с победой. Высокие скорости, хорошая игра. Думаю, мы неплохо смотрелись на этом фоне, хотя пропустили один гол. Второй гол был похожий. Все на местах, но шайба выскочила, и мы оказались не первыми к ней. Сделаем небольшой разбор. Попереживаем сегодня до 12 ночи и завтра будем готовиться к следующей игре. Мы поняли, кто наш соперник, и поняли больше о себе. Сделаем правильные выводы, покажем, какие ошибки надо подчистить и будем готовиться к игре.
— Непривычно видеть весенний ЦСКА, пропускающий 10 шайб за два матча. Почему так?
— Вторая игра в Магнитке была непохожая на нашу. Не сказал бы, что такой обмен голами — логичен для нашей стороны. То, что мы забили три и были в игре, — это хороший результат на каком-то отрезке. Сегодня все шло постепенно, закономерно, как бы мне ни хотелось сказать это по-другому. Считаю, что мы были в игре. При 0:2 не было ничего драматичного. У нас были хорошие контратаки, мы держали шайбу во втором периоде в зоне соперника. Надо посмотреть, сделать разбор игры. Не думаю, что мы будем многое менять. Единственное, надо немного успокоиться.
— Показалось, что «Магнитка» была свежее. Согласны, что ЦСКА не отошел от серии против СКА.
— Тогда что мы делали в первых двух сериях? У нас было семь-восемь дней перерыва. Я так не думаю. «Магнитка» всегда демонстрировала приличные скорости. Мы это прекрасно понимали. Но игра — есть игра. Как я уже сказал, мы поняли нашего соперника. Ситуация поправимая. Думаю, что все впереди.
— Что с Александром Поповым? Он не играл во втором и третьем периодах?
— Не получил пока информацию, но, как понимаю, у него травма.
— Это его Зернов припечатал?
— Не скажу.
— Сегодня у команды не было видно лидеров, согласны?
— Мы об этом говорим четыре раунда. Как не было? Мы же как-то дошли до финала. Может быть, они играли не так ярко, но ребята старались, работали. «Магнитка» — серьезная и быстрая команда. Регулярка и серия с «Авангардом» говорят об этом. Надо отдать должное сопернику. Как уже сказал, будем больше думать о себе.
— Лайпсик, который прошлым летом перешел из ЦСКА в «Магнитку», великолепен в плей-офф. Вы бы отпустили такого игрока в прошлом сезоне, если бы работали главным тренером или генеральным менеджером?
— Вопрос — риторический, если я правильно его понимаю. Сейчас больше мысли заняты данной ситуацией.
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|22.04
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ЦСКА – Металлург
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