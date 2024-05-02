«Торпедо» объявило имя нового генерального менеджера клуба

Генеральным менеджером «Торпедо» назначен Вадим Аверкин, сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

46-летний специалист после завершения спортивной карьеры возглавлял департамент по работе с ВХЛ и МХЛ в профсоюзе игроков КХЛ, был помощником главного тренера китайского «Ценг Тоу», а также занимал пост генерального менеджера «Дизеля». После этого Аверкин работал спортивным директором «Адмирала». При нем дальневосточная команда установила лучший результат в своей истории, пробившись во второй раунд Кубка Гагарина.

В завершившемся регулярном чемпионате «Торпедо» заняло седьмое место в таблице Западной конференции. В плей-офф КХЛ нижегородский клуб уступил СКА (1-4) в пяти матчах.