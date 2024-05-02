СКА в рамках обмена с «Югрой» получил вратаря Заврагина

Вратарь «Югры» Егор Заврагин в рамках обмена перешел в СКА, сообщает пресс-служба КХЛ.

Клуб из Ханты-Мансийска получили за 18-летнего голкипера нападающих Матвея Кабуша, Егора Гурзанова и денежную компенсацию.

На данный момент Заврагин вызван в сборную «Россия-25».

В минувшем сезоне Заврагин провел 17 матчей в регулярном чемпионате ВХЛ, трижды сыграв на ноль при коэффициенте надежности 1.60. В 8 играх плей-офф вратарь отразил 93,3 процента бросков при коэффициенте надежности 2.11.