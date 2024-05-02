Десятков стал главным тренером «Витязя»

Российский специалист Павел Десятков стал главным тренером «Витязя», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 49-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2024/25. Это первый опыт Десяткова в качестве главного тренера команды КХЛ.

В прошлом сезоне Десятков входил в тренерский штаб тольяттинской «Лады».