«Магнитка» убрала ЦСКА всухую. Армейцы выглядели уныло и безнадежно

«Металлург» выиграл в Москве в третьем матче серии (4:0) и вышел вперед в финале Кубка Гагарина.

КХЛ. Кубок Гагарина-2022. Финал. Третий матч

ЦСКА (Москва) — «Металлург» (Магнитогорск) — 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Голы: Лайпсик — 10 (Майе, Хультстрем), 11:01 — 0:1. Виделль — 4 (Неколенко, Яковлев), 31:34 — 0:2. Яковлев — 2 (бол., Лайпсик, Карри), 41:19 — 0:3. Лайпсик — 11 (Голдобин, Неколенко), 43:49 — 0:4.

Вратари: Федотов (Рейдеборн, 55:17) — Кошечкин.

Штраф: 8 — 2.

Броски: 33 (11+9+13) — 30 (10+12+8).

Судьи: Наумов, Ромасько.

22 апреля. Москва. «ЦСКА Арена».

Счет в серии: 1-2.

Можно сколь угодно долго отрабатывать игровую систему и тренировать стандартные ситуации, но без умения держать удар и правильно реагировать на проблемы о титуле можно только мечтать. В ЦСКА после болезненного поражения сделали перестановку в четвертом звене и этим ограничился. С настроем и самоотдачей у хозяев было все хорошо. Для того, чтобы удивить соперника и поставить в неудобное положение, этого маловато. Если бы в начале матча свой момент использовал Неколенко, то армейцам пришлось вернуться на два дня назад, когда им пришлось сразу догонять.

«Магнитка» снова показала хорошо отлаженный козырь — меняться по ходу серии как хамелеон. О том, насколько быстро уральцы улетают в контратаки, многое было сказано еще по ходу регулярного чемпионата. Сочетание скорости и мастерства для нынешней КХЛ почти уникальное. Армейские защитники, если брать их индивидуальные качества, не отличаются стопроцентной надежностью и без помощи нападения у них периодически возникают сложности. Во второй игре пара Диц — Киселевич схватила по «-4», что не было случайностью. Она снова оказалась причастной к пропущенной шайбе, причем вина россиянина, проигравшего ногами слишком много Майе, была ничуть не выше, чем у партнера, который катастрофически отстал от Лайпсика.

«Металлург», поведя в счете, оказалась в положении короля, который свысока смотрит на свое окружение. Свергнуть с трона этого монарха задача крайне тяжелая. И если в первом периоде у ЦСКА были опасные подходы к чужим воротам, то потом гости стали действовать еще надежнее и почти не давали сопернику шансов. Быстрый переход из обороны в атаку «Магнитке» удавался идеально. Федотов, ставший героем скандального видео по окончании второй встречи, внешне с давлением справлялся и свою команду выручал. К его партнерам количество вопросов росло с каждой минутой. Гол Виделля выглядел закономерным настолько, как приход лета после весны.

ЦСКА вроде бы полностью не рассыпался и не бросил играть, но от его действий веяло могильным унынием. Глаза отказывались верить происходящему — вспомнить, когда армейцы в последний раз выглядели настолько безнадежно, не удалось даже после консультаций с коллегами в пресс-центре арены. Роскошная шайба от капитана «Металлурга» Яковлева в самом начале третьего периода стал решающим ударом, после которого хозяева уже не поднялись.

Странная реакция тренерского штаба ЦСКА по отношению к собственному вратарю удивила вторую год подряд. Федотов снова много пропустил, но остался на льду. Уверен, что его нервной системе такой ход точно не помог. Только менее чем за пять минут до окончания третьего периода его сменил швед Рейдеборн. Для того, чтобы изменить течение финала, армейцам надо быстро придумать что-то радикально новое. В противном случае серия к всеобщему удивлению может закончиться очень быстро.