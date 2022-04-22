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«Магнитка» убрала ЦСКА всухую. Армейцы выглядели уныло и безнадежно

«Металлург» выиграл у ЦСКА в третьем матче серии и вышел вперед в финале Кубка Гагарина
Михаил Зислис
Обозреватель
Читать «СЭ» в
22 апреля. ЦСКА — «Металлург» — 0:4.
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«Металлург» выиграл в Москве в третьем матче серии (4:0) и вышел вперед в финале Кубка Гагарина.

КХЛ. Кубок Гагарина-2022. Финал. Третий матч
ЦСКА (Москва) — «Металлург» (Магнитогорск) — 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)
Голы: Лайпсик — 10 (Майе, Хультстрем), 11:01 — 0:1. Виделль — 4 (Неколенко, Яковлев), 31:34 — 0:2. Яковлев — 2 (бол., Лайпсик, Карри), 41:19 — 0:3. Лайпсик — 11 (Голдобин, Неколенко), 43:49 — 0:4.
Вратари: Федотов (Рейдеборн, 55:17) — Кошечкин.
Штраф: 8 — 2.
Броски: 33 (11+9+13) — 30 (10+12+8).
Судьи: Наумов, Ромасько.
22 апреля. Москва. «ЦСКА Арена».
Счет в серии: 1-2.

Можно сколь угодно долго отрабатывать игровую систему и тренировать стандартные ситуации, но без умения держать удар и правильно реагировать на проблемы о титуле можно только мечтать. В ЦСКА после болезненного поражения сделали перестановку в четвертом звене и этим ограничился. С настроем и самоотдачей у хозяев было все хорошо. Для того, чтобы удивить соперника и поставить в неудобное положение, этого маловато. Если бы в начале матча свой момент использовал Неколенко, то армейцам пришлось вернуться на два дня назад, когда им пришлось сразу догонять.

Хоккеисты &laquo;Металлурга&raquo; радуются забитой шайбе в&nbsp;ворота ЦСКА. Это финал Кубка Гагарина или гандбол? Голы «Магнитки» и ЦСКА отделяли секунды

«Магнитка» снова показала хорошо отлаженный козырь — меняться по ходу серии как хамелеон. О том, насколько быстро уральцы улетают в контратаки, многое было сказано еще по ходу регулярного чемпионата. Сочетание скорости и мастерства для нынешней КХЛ почти уникальное. Армейские защитники, если брать их индивидуальные качества, не отличаются стопроцентной надежностью и без помощи нападения у них периодически возникают сложности. Во второй игре пара Диц — Киселевич схватила по «-4», что не было случайностью. Она снова оказалась причастной к пропущенной шайбе, причем вина россиянина, проигравшего ногами слишком много Майе, была ничуть не выше, чем у партнера, который катастрофически отстал от Лайпсика.

«Металлург», поведя в счете, оказалась в положении короля, который свысока смотрит на свое окружение. Свергнуть с трона этого монарха задача крайне тяжелая. И если в первом периоде у ЦСКА были опасные подходы к чужим воротам, то потом гости стали действовать еще надежнее и почти не давали сопернику шансов. Быстрый переход из обороны в атаку «Магнитке» удавался идеально. Федотов, ставший героем скандального видео по окончании второй встречи, внешне с давлением справлялся и свою команду выручал. К его партнерам количество вопросов росло с каждой минутой. Гол Виделля выглядел закономерным настолько, как приход лета после весны.

ЦСКА вроде бы полностью не рассыпался и не бросил играть, но от его действий веяло могильным унынием. Глаза отказывались верить происходящему — вспомнить, когда армейцы в последний раз выглядели настолько безнадежно, не удалось даже после консультаций с коллегами в пресс-центре арены. Роскошная шайба от капитана «Металлурга» Яковлева в самом начале третьего периода стал решающим ударом, после которого хозяева уже не поднялись.

Странная реакция тренерского штаба ЦСКА по отношению к собственному вратарю удивила вторую год подряд. Федотов снова много пропустил, но остался на льду. Уверен, что его нервной системе такой ход точно не помог. Только менее чем за пять минут до окончания третьего периода его сменил швед Рейдеборн. Для того, чтобы изменить течение финала, армейцам надо быстро придумать что-то радикально новое. В противном случае серия к всеобщему удивлению может закончиться очень быстро.

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КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК ЦСКА (Москва)
Кубок Гагарина
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Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
Финал КХЛ Счет в серии
Металлург - ЦСКА
Металлург - ЦСКА
2 - 1
1. Металлург - ЦСКА
1 - 3
2. Металлург - ЦСКА
6 - 4
3. ЦСКА - Металлург
0 - 4
4. ЦСКА - Металлург
0 - 0
5. Металлург - ЦСКА
0 - 0
2 - 1
Финалы конференций
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
4 - 1
1. Металлург - Трактор
3 - 2
2. Металлург - Трактор
4 - 6
3. Трактор - Металлург
1 - 2
4. Трактор - Металлург
0 - 6
5. Металлург - Трактор
2 - 1
4 - 1
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
3 - 4
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
6 - 2
4. ЦСКА - СКА
2 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 2
6. ЦСКА - СКА
3 - 1
7. СКА - ЦСКА
0 - 3
3 - 4
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
Результаты / календарь
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24.04
26.04
22.04 19:30
ЦСКА – Металлург
 0 : 4
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