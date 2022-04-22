Игроки и тренеры СКА получили бронзовые медали чемпионата КХЛ

Игроки и тренеры СКА получили бронзовые медали чемпионата КХЛ.

«Для многих армейцев награды стали первыми на взрослом уровне. Эти медали принадлежат и всем болельщикам, поддерживавшим СКА на протяжении всего сезона — ваша поддержка на арене и у экранов неизменно гнала команду вперед и помогала побеждать.

В следующем сезоне мы обязательно вернемся сильнее и вместе с вами будем вновь сражаться за Кубок Гагарина", — говорится в сообщении СКА в Telegram-канале.

Команда тренера Романа Ротенберга проиграла ЦСКА (3-4 в серии) в финале Западной конференции.