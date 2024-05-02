«Автомобилист» продлил контракт с Голышевым на пять лет

Форвард «Автомобилиста» Анатолий Голышев подписал новый контракт с клубом.

Как стало известно «СЭ», «Автомобилист» продлил контракт с 29-летним нападающим на пять лет.

В минувшем сезоне Голышев провел 62 матча в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 33 (10+23) очка. В 16 играх плей-офф на его счету 18 (9+9) очков.