Ротенберг: «Была установка сыграть плотно, не дать сопернику времени»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы над «Спартаком» (2:1) во втором матче второго раунда плей-офф КХЛ подвел итоги встречи.

«Выполнили установку. Знаем, что можем играть намного лучше. Готовимся к следующему матчу. Если посмотреть весь сезон — мы всегда старались играть агрессивно, первым номером, — приводит слова Ротенберга сайт КХЛ. — Была установка сыграть плотно, не дать сопернику времени. Рады, что удалось подкорректировать. Мы меняем тактику, но и соперник перестраивается. Работа продолжается. Хуснутдинов был сегодня одним из лучших центральных по вбрасываниям. Он играл важную роль в меньшинстве и в обороне.

Мы много с ним работаем, чтобы он выполнял эти задачи. Против Кузьменко, Гусева и Бурдасова соперник играет очень плотно. Где-то им надо сыграть похитрее. Они будут перестраиваться, мы видели это уже сегодня. Осталось реализовывать свои моменты. Ожиганов прогрессирует. И Игорь, и все наша команда может играть лучше, это мастер высочайшего уровня. Рады, что он сегодня отличился. Где-то ему надо играть хладнокровнее, не тратить лишние эмоции. Ожиганов будет только прибавлять».

Счет в серии 1-1. Следующая игра пройдет 22 марта в Москве.