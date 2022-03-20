Ротенберг: «Была установка сыграть плотно, не дать сопернику времени»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы над «Спартаком» (2:1) во втором матче второго раунда плей-офф КХЛ подвел итоги встречи.
«Выполнили установку. Знаем, что можем играть намного лучше. Готовимся к следующему матчу. Если посмотреть весь сезон — мы всегда старались играть агрессивно, первым номером, — приводит слова Ротенберга сайт КХЛ. — Была установка сыграть плотно, не дать сопернику времени. Рады, что удалось подкорректировать. Мы меняем тактику, но и соперник перестраивается. Работа продолжается. Хуснутдинов был сегодня одним из лучших центральных по вбрасываниям. Он играл важную роль в меньшинстве и в обороне.
Мы много с ним работаем, чтобы он выполнял эти задачи. Против Кузьменко, Гусева и Бурдасова соперник играет очень плотно. Где-то им надо сыграть похитрее. Они будут перестраиваться, мы видели это уже сегодня. Осталось реализовывать свои моменты. Ожиганов прогрессирует. И Игорь, и все наша команда может играть лучше, это мастер высочайшего уровня. Рады, что он сегодня отличился. Где-то ему надо играть хладнокровнее, не тратить лишние эмоции. Ожиганов будет только прибавлять».
Счет в серии 1-1. Следующая игра пройдет 22 марта в Москве.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Спартак
|1 - 1
|
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
0 - 2
|0 - 2
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
2 - 0
|2 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|1 - 1
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|20.03
|14:30
|
Металлург – Авангард
|5 : 7
|20.03
|17:00
|
СКА – Спартак
|2 : 1