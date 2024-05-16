«Торпедо» обменяло Марина на Шумилова из «Северстали»

«Торпедо» обменяло защитника Марка Марина в «Северсталь», сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

В результате обмена игроком команды из Нижнего Новгорода стал 20-летний Василий Шумилов.

«Желаем Василию успехов в предстоящем сезоне и благодарим Марка Марина за игру в составе «Торпедо», — говорится в заявлении «Торпедо».

Шумилов неоднократно вызывался в молодежную сборную России, а в прошлом году дебютировал в КХЛ, проведя 11 матчей за череповецкую команду.