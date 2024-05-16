Защитник «Торпедо» Конюшков: «Цель — выиграть Кубок Гагарина и Кубок Стэнли»

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Защитник «Торпедо» Богдан Конюшков рассказал, что хочет выиграть Кубок Гагарина и Кубок Стэнли.

«Большая цель — выиграть Кубок Гагарина и Кубок Стэнли. Как у любого мальчишки, который идет играть в хоккей. Помню свои эмоции от поднятия Кубка Харламова. Я представляю эмоции от Гагарина и Стэнли. Будет интересно. Это вполне достижимо», — цитирует Конюшкова Metaratings.ru.

В этом сезоне регулярного чемпионата КХЛ 21-летний россиянин провел 65 матчей и набрал 28 (6+22) очков.