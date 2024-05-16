«Авангард» подписал однолетний контракт с нападающим Касселсом

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«Авангард» объявил о подписании контракта с нападающим Коулом Касселсом. Соглашение рассчитано на один год.

В прошлом сезоне 29-летний американец провел 67 матчей за «Сан-Хосе Барракуда» в АХЛ и набрал 45 (11+34) очков.

Всего в АХЛ на его счету 486 игр и 209 (58+151) очков.