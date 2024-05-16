Стала известна зарплата новичка «Северстали» Калдиса

«Северсталь» подписала однолетний контракт с канадским хоккеистом Янни Калдисом.

Как стало известно «СЭ», зарплата защитника составит около 40 миллионов рублей в год.

В минувшем сезоне 28-летний канадец принял участие в 62 матчах в составе минского «Динамо», в которых набрал 24 (7+17) очков.