Третьяк признался, что ему очень понравился прошедший сезон КХЛ

Президент ФХР Владислав Третьяк подвел итоги прошедшего сезона КХЛ.

«Очень понравился сезон КХЛ. Много ярких напряженных матчей, много новых ярких имен. Очень конкурентная лига, много интересных команд. Но я рад тому, что мы увидели немало перспективной молодежи, которая громко заявила о себе. Считаю, что здесь сыграл роль и лимит на легионеров в три иностранца в одной команде. Когда его ввели два года назад, появилось сразу 40 дополнительных рабочих мест в клубах КХЛ для россиян. И это как раз дало шанс получить практику многим нашим парням и раскрыть свой потенциал на этом уровне. Надеюсь, эти ребята дальше будут прогрессировать, а в следующих сезонах появятся еще звездочки, которые в дальнейшем заиграют и в сборной России», — цитирует Третьяка «Известия».

Российский хоккейный сезон официально завершился 13 мая. Обладателем Кубка Гагарина стал «Металлург», обыгравший в финале «Локомотив».