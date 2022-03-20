СКА — «Спартак»: все голы матча плей-офф КХЛ

СКА одержал победу над «Спартаком» со счетом 2:1 во втором матче второго раунда плей-офф КХЛ.

В составе СКА заброшенными шайбами отметились Александр Волков и Игорь Ожиганов. У «Спартака» отличился Александр Хохлачев.

Счет в серии до четырех побед стал 1-1. Следующий матч пройдет в Москве 22 марта.