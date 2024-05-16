Мостовой — о столкновении Алипа с Торопом: «У Нурика железная голова»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал эпизод со столкновением одноклубника Нуралы Алипа с голкипером ЦСКА Владиславом Торопом в ответном матче финала пути РПЛ FONBET Кубка России.

Футболисты столкнулись головами в первом тайме. Вратарю армейцев потребовалась замена. Позже стало известно, что ему диагностировали двойной перелом костей лицевого черепа

«У Нурика железная голова, никому не советую с ним сталкиваться! Желаю Торопу здоровья!» — сказал Мостовой.

Основное время матча завершилось вничью — 0:0. В серии пенальти «Зенит» обыграл ЦСКА (5:4) и вышел в суперфинал Кубка России. Там сине-бело-голубые сыграют с «Балтикой».