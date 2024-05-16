Тренер «Металлурга» Разин перенес шестую операцию на коленях

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин перенес шестую операцию на коленях, сообщает пресс-служба магнитогорского клуба.

50-летний Разин возглавляет «Металлург» с 2023 года. В минувшем сезоне команда под его руководством выиграла Кубок Гагарина. В финале «Металлург» всухую обыграл в серии «Локомотив» — 4-0.

Ранее Разин тренировал «Северсталь», «Адмирал», «Югру», «Автомобилист», «Ижсталь» и саратовский «Кристалл».