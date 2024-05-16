«Авангард» продлил контракт с нападающим Мартыновым

Нападающий Игорь Мартынов подписал новый контракт с «Авангардом», сообщает пресс-служба омичей.

Стороны продлили соглашение на три года. Нынешний контракт действовал до мая 2025 года.

В прошедшем сезоне 25-летний хоккеист провел за «Авангард» 78 матчей, в которых набрал 16 (10+6) очков. До этого Мартынов выступал в КХЛ за минское «Динамо». Всего в лиге он провел 231 матч и набрал 44 (25+19) очка.