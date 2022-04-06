Ротенберг оценил игру хоккеистов СКА в третьем матче финала Западной конференции с ЦСКА
Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итоги третьей игры финала конференции Запад против ЦСКА (2:6).
— По поводу Эмиля Галимова. Насколько вы им довольны?
— Вы знаете, он, как и все игроки нашей команды, прогрессирует. И он получает достаточно игрового времени, играет в бригаде большинства. Все в его руках, где-то надо брать больше на себя и реализовывать свои моменты. Эмиль тоже может сыграть лучше, он об этом знает.
— Лехтонен сыграл одну смену в третьем периоде. С чем это связано?
— Это хоккей, бывают сильные удары. Силовой хоккей, сильный соперник. Больше прокомментировать эту ситуацию не могу, будем разговаривать с медицинским штабом, пока информации другой нет.
— Каково состояние Швеца-Рогового? Насколько его сегодня не хватало?
— Всех, кого с нами нет, всех не хватает. Швеца-Рогового тоже не хватает, ключевой игрок нашей команды. У нас есть резервы, есть ребята, которые готовы и могут заменить. Мы ждем его возвращения, но в это же время у нас есть глубина состава, чтобы его заменить.
— Казалось, что СКА старается контролировать шайбу. Может это и помешало. Не было бы лучше сыграть проще?
— Вы знаете, есть наша система. В эту систему не входят индивидуальные ошибки, надо работать над тем, чтобы их не было, их надо исключить. Надо играть 60 минут по нашей системе все это время и доминировать на площадке. Мы это умеем делать, мы продолжим это делать. Все приходит через работу, будем стремиться улучшить все компоненты игры.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
Металлург - Трактор
|1 - 1
|
СКА - ЦСКА
|1 - 2
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|6.04
|19:00
|
ЦСКА – СКА
|6 : 2