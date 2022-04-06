Ротенберг оценил игру хоккеистов СКА в третьем матче финала Западной конференции с ЦСКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итоги третьей игры финала конференции Запад против ЦСКА (2:6).

— По поводу Эмиля Галимова. Насколько вы им довольны?

— Вы знаете, он, как и все игроки нашей команды, прогрессирует. И он получает достаточно игрового времени, играет в бригаде большинства. Все в его руках, где-то надо брать больше на себя и реализовывать свои моменты. Эмиль тоже может сыграть лучше, он об этом знает.

— Лехтонен сыграл одну смену в третьем периоде. С чем это связано?

— Это хоккей, бывают сильные удары. Силовой хоккей, сильный соперник. Больше прокомментировать эту ситуацию не могу, будем разговаривать с медицинским штабом, пока информации другой нет.

— Каково состояние Швеца-Рогового? Насколько его сегодня не хватало?

— Всех, кого с нами нет, всех не хватает. Швеца-Рогового тоже не хватает, ключевой игрок нашей команды. У нас есть резервы, есть ребята, которые готовы и могут заменить. Мы ждем его возвращения, но в это же время у нас есть глубина состава, чтобы его заменить.

— Казалось, что СКА старается контролировать шайбу. Может это и помешало. Не было бы лучше сыграть проще?

— Вы знаете, есть наша система. В эту систему не входят индивидуальные ошибки, надо работать над тем, чтобы их не было, их надо исключить. Надо играть 60 минут по нашей системе все это время и доминировать на площадке. Мы это умеем делать, мы продолжим это делать. Все приходит через работу, будем стремиться улучшить все компоненты игры.