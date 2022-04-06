Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 23:02

Ротенберг оценил игру хоккеистов СКА в третьем матче финала Западной конференции с ЦСКА

Надежда Тонконог
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итоги третьей игры финала конференции Запад против ЦСКА (2:6).

— По поводу Эмиля Галимова. Насколько вы им довольны?

— Вы знаете, он, как и все игроки нашей команды, прогрессирует. И он получает достаточно игрового времени, играет в бригаде большинства. Все в его руках, где-то надо брать больше на себя и реализовывать свои моменты. Эмиль тоже может сыграть лучше, он об этом знает.

— Лехтонен сыграл одну смену в третьем периоде. С чем это связано?

— Это хоккей, бывают сильные удары. Силовой хоккей, сильный соперник. Больше прокомментировать эту ситуацию не могу, будем разговаривать с медицинским штабом, пока информации другой нет.

6&nbsp;апреля. ЦСКА&nbsp;&mdash; СКА&nbsp;&mdash; 6:2. Уничтожили за 10 минут. ЦСКА перевернул ход почти уже проигранного матча, закинув шесть голов СКА

— Каково состояние Швеца-Рогового? Насколько его сегодня не хватало?

— Всех, кого с нами нет, всех не хватает. Швеца-Рогового тоже не хватает, ключевой игрок нашей команды. У нас есть резервы, есть ребята, которые готовы и могут заменить. Мы ждем его возвращения, но в это же время у нас есть глубина состава, чтобы его заменить.

— Казалось, что СКА старается контролировать шайбу. Может это и помешало. Не было бы лучше сыграть проще?

— Вы знаете, есть наша система. В эту систему не входят индивидуальные ошибки, надо работать над тем, чтобы их не было, их надо исключить. Надо играть 60 минут по нашей системе все это время и доминировать на площадке. Мы это умеем делать, мы продолжим это делать. Все приходит через работу, будем стремиться улучшить все компоненты игры.

КХЛ
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
Роман Ротенберг
Кубок Гагарина
2
0
Читайте также
«Лыжи без русских — это катастрофа». В Финляндии призвали не шантажировать Большунова
Чьи ледовые шоу в 2022 году круче? У Тутберидзе, у Плющенко или у Авербуха
Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2022: финалы конференций КХЛ
Федоров не согласился с тем, что ЦСКА играл вторым номером в матче со СКА
Федоров прокомментировал победу ЦСКА над СКА в третьем матче финала Западной конференции
Ротенберг назвал причины поражения СКА от ЦСКА в третьем матче серии
Уничтожили за 10 минут. ЦСКА перевернул ход почти уже проигранного матча, закинув шесть голов СКА
ЦСКА — СКА: видеообзор третьего матча серии полуфинала Кубка Гагарина
ЦСКА одержал вторую победу над СКА в финале Западной конференции
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Федоров прокомментировал победу ЦСКА над СКА в третьем матче финала Западной конференции

Федоров не согласился с тем, что ЦСКА играл вторым номером в матче со СКА
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
Финалы конференций Счет в серии
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
1 - 1
1. Металлург - Трактор
3 - 2
2. Металлург - Трактор
4 - 6
3. Трактор - Металлург
0 - 0
4. Трактор - Металлург
0 - 0
5. Металлург - Трактор
0 - 0
1 - 1
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
1 - 2
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
6 - 2
4. ЦСКА - СКА
0 - 0
5. СКА - ЦСКА
0 - 0
1 - 2
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
Результаты / календарь
24.03
25.03
26.03
27.03
28.03
30.03
2.04
3.04
4.04
5.04
6.04
7.04
8.04
9.04
10.04
11.04
6.04 19:00
ЦСКА – СКА
 6 : 2
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости