Федоров прокомментировал победу ЦСКА над СКА в третьем матче финала Западной конференции

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал третью игру финала конференции Запад против СКА (6:2).

— Я думаю, была равная игра, но мы проигрывали 0:2. СКА лучше нас действовал в первой половине, забил два важных гола в конце первого и во втором периодах. Хотя во втором мы имели последние 10-15 минут неплохое преимущество. Давление на ворота соперника было хорошим, имели несколько голевых моментов, но их не хватило на голы. Рад за ребят, что мы смогли оставить этот настрой на начало третьего и в общем-то своими активными действиями забили первый важный гол. После этого сложно что-то комментировать. Мы грамотно и удачно сыграли с шайбой и забили другие голы.

— Что говорили во втором перерыве ребятам?

— Много тут не скажешь, как я уже сказал, концовка второго была за нами, мы интенсивно играли, активно играли, играли большую часть в зоне соперника и видели, что соперник уставал после наших смен. Не получилось превратить это в голы. Мы попросили ребят держать ритм, быть внимательными ко сменам, чаще меняться. Выходя на третий, ребята сохранили то, что было в концовке второго.

— Третье звено несет на себе ношу креативности в атаке. Почему остальные «молчали» все это время?

— Наверное, не соглашусь в одном, другие ребята не молчали, а, наверное, не могли реализовать то, что хотели. В желании нашей команде всем ребятам, которые выходят на каждую игру, не отказать, но это не выливалось в какие-то активные действия, в какие-то острые правильные действия на результат команды. В этом что-то есть, не думаю, что до конца на все 100% могу ответить на ваш вопрос, но что-то сдвинулось с мертвой точки именно в сегодняшней игре, именно в той ситуации, когда, играя неплохо, мы проигрывали 0:2. СКА двигался очень хорошо, особенно с шайбой, и начало второго было за соперником. Мы не могли четко овладеть шайбой, в связи с таким хорошим движением команды СКА.

Счет в серии 2-1 в пользу ЦСКА. Следующая встреча пройдет в Москве и состоится 8 апреля. Игра начнется в 19.30 по московскому времени.