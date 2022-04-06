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Сегодня, 22:00

Уничтожили за 10 минут. ЦСКА перевернул ход почти уже проигранного матча, закинув шесть голов СКА

ЦСКА победил СКА и вышел вперед в серии полуфинала Кубка Гагарина
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Читать «СЭ» в
6 апреля. ЦСКА — СКА — 6:2.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Москвичи вышли вперед в серии.

КХЛ. Кубок Гагарина. Финал конференций. Запад. Третий матч
ЦСКА (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 6:2 (0:1, 0:1, 6:0)
Голы: Гусев — 7 (Ожиганов, Воробьев), 19:56 — 0:1. Волков — 2 (Галимов), 30:27 — 0:2. Соркин — 4 (Попов), 41:03 — 1:2. Нестеров — 2 (Окулов, Каменев), 45:12 — 2:2. Попов — 4 (Панкратов, Дальбек), 49:28 — 3:2. Карнаухов — 3, 49:37 — 4:2. Слепышев — 3 (бол., Григоренко, Нестеров), 50:47 — 5:2. Соркин — 5 (п.в.), 59:00 — 6:2.
Нереализованный буллит: Слепышев (ЦСКА), 34:48 (Мимо).
Вратари: Федотов — Юханссон (Самонов, 50:47, 56:27 — 59:00).
Штраф: 8 — 6.
Броски: 32 (8+9+15) — 25 (9+6+10).
Судьи: Гашилов, Морозов.
6 апреля. Москва. «ЦСКА Арена».
Счет в серии: 2-1.

Магия ЦСКА Сергея Федорова была нарушена в Санкт-Петербурге — мы-то уж думали, что армейцы Москвы не способны проигрывать. Но с командой Романа Ротенберга просто не будет никому: не зря же главный тренер СКА приводит в пример Жозе Моуринью. Но карьера португальца идет к закату, а у Романа Борисовича все только начинается. Два раунда пройдены — уже неплохо, но что мешает СКА идти дальше?

Андрей Светлаков и&nbsp;Лео Комаров во&nbsp;втором матче финальной серии Западной конференции. Федоров потерпел первое поражение в плей-офф. У ЦСКА было очень мало шансов против СКА

Понятно, что у ЦСКА есть неувядающий в свои почти что 42 года Александр Попов, но у СКА-то — и Андрей Кузьменко, и Никита Гусев. Пожалуй, два сильнейших крайних нападающих КХЛ. Вот последний и решил, что при абсолютно равной игре команды никак не могут уйти на перерыв при равном счете.

ЦСКА больше владел шайбой во втором периоде и угрожал воротам Юханссона, но свои шансы продолжали использовать гости. Александр Волков забрал шайбу в чужой зоне в борьбе и нанес неожиданный для Ивана Федотова бросок.

У москвичей не получалось забить даже после назначенного штрафного броска: Антон Слепышев бросал так, словно за ним следил миллион оценщиков и хейтеров. После 40 минут СКА вел со счетом 2:0, и ничто не предвещало того, что случилось в третьем периоде. Подвел петербуржцев Ларс Юханссон, пропустивший после броска Соркина с нулевого угла, а вскоре Никита Нестеров сравнял счет.

Никиту Гусева подвел несчастный случай — падая, он угодил клюшкой в лицо Плотникову. Как итог — 4 минуты штрафа после видеопросмотра арбитрами. Но почему гости так развалились после удаления? Ведь команды даже не начали играть в меньшинстве — играли в формате «4 на 4». В итоге сразу же после удаления Гусева Панкратов с Поповым вышли вдвоем на одного защитника, и ветеран отличился в третьей игре подряд.

А вскоре чудовищную ошибку совершил защитник СКА Фантенберг. Делая передачу на Хуснутдинова, он не попал по шайбе, чем тут же воспользовался серебряный призер Олимпиады-2022 Карнаухов.

Еще через минуту отличился уже Слепышев, и Юханссон отправился на скамейку, уступив место Самонову. СКА был близок к важной победе в серии, но не доиграл матч до конца. Что ж, и Моуринью крупно проигрывал, а потом брал Лигу чемпионов.

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КХЛ
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
Кубок Гагарина
2
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
Финалы конференций Счет в серии
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
1 - 1
1. Металлург - Трактор
3 - 2
2. Металлург - Трактор
4 - 6
3. Трактор - Металлург
0 - 0
4. Трактор - Металлург
0 - 0
5. Металлург - Трактор
0 - 0
1 - 1
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
1 - 2
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
6 - 2
4. ЦСКА - СКА
0 - 0
5. СКА - ЦСКА
0 - 0
1 - 2
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
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10.04
11.04
6.04 19:00
ЦСКА – СКА
 6 : 2
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