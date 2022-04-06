Уничтожили за 10 минут. ЦСКА перевернул ход почти уже проигранного матча, закинув шесть голов СКА
КХЛ. Кубок Гагарина. Финал конференций. Запад. Третий матч
ЦСКА (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 6:2 (0:1, 0:1, 6:0)
Голы: Гусев — 7 (Ожиганов, Воробьев), 19:56 — 0:1. Волков — 2 (Галимов), 30:27 — 0:2. Соркин — 4 (Попов), 41:03 — 1:2. Нестеров — 2 (Окулов, Каменев), 45:12 — 2:2. Попов — 4 (Панкратов, Дальбек), 49:28 — 3:2. Карнаухов — 3, 49:37 — 4:2. Слепышев — 3 (бол., Григоренко, Нестеров), 50:47 — 5:2. Соркин — 5 (п.в.), 59:00 — 6:2.
Нереализованный буллит: Слепышев (ЦСКА), 34:48 (Мимо).
Вратари: Федотов — Юханссон (Самонов, 50:47, 56:27 — 59:00).
Штраф: 8 — 6.
Броски: 32 (8+9+15) — 25 (9+6+10).
Судьи: Гашилов, Морозов.
6 апреля. Москва. «ЦСКА Арена».
Счет в серии: 2-1.
Магия ЦСКА Сергея Федорова была нарушена в Санкт-Петербурге — мы-то уж думали, что армейцы Москвы не способны проигрывать. Но с командой Романа Ротенберга просто не будет никому: не зря же главный тренер СКА приводит в пример Жозе Моуринью. Но карьера португальца идет к закату, а у Романа Борисовича все только начинается. Два раунда пройдены — уже неплохо, но что мешает СКА идти дальше?
Понятно, что у ЦСКА есть неувядающий в свои почти что 42 года Александр Попов, но у СКА-то — и Андрей Кузьменко, и Никита Гусев. Пожалуй, два сильнейших крайних нападающих КХЛ. Вот последний и решил, что при абсолютно равной игре команды никак не могут уйти на перерыв при равном счете.
ЦСКА больше владел шайбой во втором периоде и угрожал воротам Юханссона, но свои шансы продолжали использовать гости. Александр Волков забрал шайбу в чужой зоне в борьбе и нанес неожиданный для Ивана Федотова бросок.
У москвичей не получалось забить даже после назначенного штрафного броска: Антон Слепышев бросал так, словно за ним следил миллион оценщиков и хейтеров. После 40 минут СКА вел со счетом 2:0, и ничто не предвещало того, что случилось в третьем периоде. Подвел петербуржцев Ларс Юханссон, пропустивший после броска Соркина с нулевого угла, а вскоре Никита Нестеров сравнял счет.
Никиту Гусева подвел несчастный случай — падая, он угодил клюшкой в лицо Плотникову. Как итог — 4 минуты штрафа после видеопросмотра арбитрами. Но почему гости так развалились после удаления? Ведь команды даже не начали играть в меньшинстве — играли в формате «4 на 4». В итоге сразу же после удаления Гусева Панкратов с Поповым вышли вдвоем на одного защитника, и ветеран отличился в третьей игре подряд.
А вскоре чудовищную ошибку совершил защитник СКА Фантенберг. Делая передачу на Хуснутдинова, он не попал по шайбе, чем тут же воспользовался серебряный призер Олимпиады-2022 Карнаухов.
Еще через минуту отличился уже Слепышев, и Юханссон отправился на скамейку, уступив место Самонову. СКА был близок к важной победе в серии, но не доиграл матч до конца. Что ж, и Моуринью крупно проигрывал, а потом брал Лигу чемпионов.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
Металлург - Трактор
|1 - 1
|
СКА - ЦСКА
|1 - 2
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|6.04
|19:00
|
ЦСКА – СКА
|6 : 2