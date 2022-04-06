Уничтожили за 10 минут. ЦСКА перевернул ход почти уже проигранного матча, закинув шесть голов СКА

Москвичи вышли вперед в серии.

КХЛ. Кубок Гагарина. Финал конференций. Запад. Третий матч

ЦСКА (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 6:2 (0:1, 0:1, 6:0)

Голы: Гусев — 7 (Ожиганов, Воробьев), 19:56 — 0:1. Волков — 2 (Галимов), 30:27 — 0:2. Соркин — 4 (Попов), 41:03 — 1:2. Нестеров — 2 (Окулов, Каменев), 45:12 — 2:2. Попов — 4 (Панкратов, Дальбек), 49:28 — 3:2. Карнаухов — 3, 49:37 — 4:2. Слепышев — 3 (бол., Григоренко, Нестеров), 50:47 — 5:2. Соркин — 5 (п.в.), 59:00 — 6:2.

Нереализованный буллит: Слепышев (ЦСКА), 34:48 (Мимо).

Вратари: Федотов — Юханссон (Самонов, 50:47, 56:27 — 59:00).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 32 (8+9+15) — 25 (9+6+10).

Судьи: Гашилов, Морозов.

6 апреля. Москва. «ЦСКА Арена».

Счет в серии: 2-1.

Магия ЦСКА Сергея Федорова была нарушена в Санкт-Петербурге — мы-то уж думали, что армейцы Москвы не способны проигрывать. Но с командой Романа Ротенберга просто не будет никому: не зря же главный тренер СКА приводит в пример Жозе Моуринью. Но карьера португальца идет к закату, а у Романа Борисовича все только начинается. Два раунда пройдены — уже неплохо, но что мешает СКА идти дальше?

Понятно, что у ЦСКА есть неувядающий в свои почти что 42 года Александр Попов, но у СКА-то — и Андрей Кузьменко, и Никита Гусев. Пожалуй, два сильнейших крайних нападающих КХЛ. Вот последний и решил, что при абсолютно равной игре команды никак не могут уйти на перерыв при равном счете.

ЦСКА больше владел шайбой во втором периоде и угрожал воротам Юханссона, но свои шансы продолжали использовать гости. Александр Волков забрал шайбу в чужой зоне в борьбе и нанес неожиданный для Ивана Федотова бросок.

У москвичей не получалось забить даже после назначенного штрафного броска: Антон Слепышев бросал так, словно за ним следил миллион оценщиков и хейтеров. После 40 минут СКА вел со счетом 2:0, и ничто не предвещало того, что случилось в третьем периоде. Подвел петербуржцев Ларс Юханссон, пропустивший после броска Соркина с нулевого угла, а вскоре Никита Нестеров сравнял счет.

Никиту Гусева подвел несчастный случай — падая, он угодил клюшкой в лицо Плотникову. Как итог — 4 минуты штрафа после видеопросмотра арбитрами. Но почему гости так развалились после удаления? Ведь команды даже не начали играть в меньшинстве — играли в формате «4 на 4». В итоге сразу же после удаления Гусева Панкратов с Поповым вышли вдвоем на одного защитника, и ветеран отличился в третьей игре подряд.

А вскоре чудовищную ошибку совершил защитник СКА Фантенберг. Делая передачу на Хуснутдинова, он не попал по шайбе, чем тут же воспользовался серебряный призер Олимпиады-2022 Карнаухов.

Еще через минуту отличился уже Слепышев, и Юханссон отправился на скамейку, уступив место Самонову. СКА был близок к важной победе в серии, но не доиграл матч до конца. Что ж, и Моуринью крупно проигрывал, а потом брал Лигу чемпионов.