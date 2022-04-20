«Металлург» и ЦСКА за 44 секунды забросили три шайбы

«Металлург» и ЦСКА результативно начали второй период второго матча финала Кубка Гагарина.

Уже на третьей минуте периода нападающий ЦСКА Виталий Абрамов сравнял счет в матче — 1:1.

А затем на протяжении промежутка в 44 секунды команды забили еще три голы.

Сначала отличился защитник «Магнитки» Линус Хульстрем. Уже в следующей атаке через 7 секунд форвард ЦСКА Михаил Григоренко снова сравнял счет.

Однако еще спустя полминуты хозяева опять вышли вперед: гол забил нападающий Архип Неколенко.

Три шайбы за 44 секунды — второй результат в плей-офф. Рекорд — 33 секунды («Авангард» — «Барыс» в 2015-м).

Четыре шайбы за 3 минуты и 4 секунды — четвертый результат в плей-офф.

При этом, оба результата — рекордные для финальных серий.