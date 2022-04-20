«Металлург» обыгрывает ЦСКА со счетом 1:0 после первого периода

«Металлург» принимает ЦСКА на своем льду в рамках второго матча серии финала Кубка Гагарина.

«Магнитка» выиграла первый период со счетом 1:0. Автором единственной шайбы стал нападающий Филипп Майе.

Напомним, что ЦСКА выиграл первый матч серии со счетом 3:1. Третий матч противостояния пройдет 22 апреля в Москве.