«Локомотив» заинтересован в приобретении у московского «Динамо» вратаря Бочарова

«Локомотив» заинтересован в приобретении вратаря «Динамо» Бочарова

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Как стало известно «СЭ», «Локомотив» заинтересован в приобретении у московского «Динамо» вратаря Ивана Бочарова.

В нынешнем сезоне 26-летний россиянин принял участие в 37 матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), трижды сыграв на ноль.

Бочаров является воспитанником «Динамо». Вратарь дебютировал в КХЛ в сезоне-2017/18.