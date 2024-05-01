«Авангард» объявил об уходе Телегина, Спунера и Жафярова

Читать «СЭ» в

«Авангард» объявил об уходе пяти хоккеистов в связи с истечением срока контрактов.

Клуб покинули нападающие Иван Телегин, Райан Спунер и Дамир Жафяров. Также ушли защитники Богдан Киселевич и Егор Рыков.

«Авангард» в плей-офф КХЛ-2023/24 проиграл «Локомотиву» (3-4) в серии второго раунда.