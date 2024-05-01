«Ак Барс» подписал контракт с форвардом Коршковым

Нападающий Егор Коршков стал игроком «Ак Барса». 1 мая он стал неограниченно свободным агентом.

Как сообщает пресс-служба клуба, контракт с 27-летним хоккеистом рассчитан до конца сезона-2025/26.

Ранее «СЭ» сообщал, что Коршков хотел получить от нового клуба зарплату в 70 миллионов рублей.

В прошлом сезоне форвард провел 73 матча за «Амур» и набрал 47 (17+30) очков при показателе полезности «+12».