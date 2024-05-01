«Нефтехимик» объявил об уходе пяти хоккеистов

Пресс-служба «Нефтехимика» объявила об уходе пяти хоккеистов.

Команду покинули нападающие Никита Сетдиков, Наиль Якупов, Рафаэль Бикмуллин, защитник Евгений Кашников и вратарь Андрей Тихомиров.

Сетдиков перешел в «Нефтехимик» в результате обмена по ходу прошлого сезона, отметившись 30 (12+18) очками в 57 матчах. Якупов в составе клуба провел 31 игру и набрал в них 19 (8+11) очков. Бикмуллин в «Нефтехимике» провел 8 сезонов, сыграв за это время 251 матч и набрав 69 (36+33) очков.

Кашников всего сыграл за нижнекамский клуб 137 игр и набрал 16 (5+11) очков. Вратарь Тихомиров провел 54 матча, одержав в них 19 побед.