Защитник «Салавата Юлаева» Бирюков объявил о завершении карьеры

Защитник «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков сообщил о решении завершить карьеру.

«В хоккей я играю уже больше 30 лет и понимаю, что моя жизнь не может существовать без любимой игры. Я не говорю хоккею: «Прощай», а говорю: «До свидания», — своей игровой карьере!» — цитирует Бирюкова пресс-служба команды.

37-летний хоккеист играл в составе «Салавата Юлаева» с 2020 года. За это время он провел 224 матча, набрав 21 (2+19) очко. 21 января 2024 года защитник стал первым игроком, который отыграл 1000-й матч в КХЛ.

Также защитник выступал за «Металлург», став трехкратным чемпионом России (2007, 2014, 2016) и двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016).

В сборной России Бирюков стал чемпионом мира 2012 года, а также серебряным призером ЧМ-2015.