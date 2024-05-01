Новичок «Спартака» Андрей Миронов в интервью «СЭ» рассказал о переходе из московского «Динамо», за который выступал в течение всей карьеры, и об ожиданиях от реакции болельщиков бело-голубых на этот трансфер.

— Представить вас в форме красно-белых до сих пор не могу. Вы понимаете, что натворили?

— Случившееся со мной — жизненная история, о которой мне хочется рассказать подробно, чтобы дать ответы на все интересующие вопросы. Но даже в советское время бывали случаи, когда игроки переходили из «Динамо» в «Спартак». Можно вспомнить Николая Борщевского. Не я первый и не я последний. В первую очередь мне хочется перезагрузить карьеру на новом месте и вырасти как хоккеисту. Смена обстановки должна помочь. Остальное зависит от моих игры и профессионализма.

— Вы готовы к «теплому» приему со стороны динамовских фанатов в ближайшем столичном дерби?

— К таким вещам нельзя быть готовым. Я пока даже не представляю, чего ждать в первом дерби против «Динамо». В эмоциональном плане для меня игра станет большим событием. Но я всегда был честен по отношению к динамовским болельщикам и никогда их не избегал, несмотря на критику. Готов ответить перед ними за свои слова и поступки, спокойно смотря им в глаза. Ни от кого не прячусь. С вами я тоже решил пообщаться, чтобы объяснить свое видение произошедшего.

— Получается, вы сознательно подвели себя под огонь, выбрав «Спартак». Неужели не было других вариантов?

— Я бы хотел провести всю карьеру в «Динамо», чего никогда не скрывал. Но помимо спортивных вопросов есть и личные. По очень серьезным семейным обстоятельствам мне надо находиться как можно ближе к родным, а не уезжать далеко от Москвы. Не было бы варианта со «Спартаком», смотрел бы другие. Насколько знаю, мной там интересовались еще по ходу сезона. Имело место какое-то общение на уровне клуба и агента. Тогда до конкретики дело не дошло, поскольку в моих планах было только «Динамо». Сейчас с моим агентом также связывались представители «Ак Барса» и «Авангарда». Спасибо им за проявленный интерес, но мне было важно остаться дома.

— Жаль, что нельзя раскрыть все подробности, но на вашем месте сложно было поступить иначе.

— Те, кто знает мою ситуацию, слова плохого не сказали. Но и остальные люди, которые мне позвонили, когда появилась информация о подписании контракта со «Спартаком», меня не осудили, а только поддержали. Например, мой первый тренер Александр Филиппов, много лет проработавший в школе «Динамо». Были и другие заслуженные люди, которые многое сделали для клуба. Они сначала никак не могли поверить, но потом пожелали удачи.

— Олег Знарок случайно не звонил?

— С ним мы тоже пообщались, но подробности разговора, извините, останутся между нами. Подчеркну еще раз: никто меня не критиковал за принятое решение. Ни один человек.