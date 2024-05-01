Миронов — о переходе в «Спартак»: «Не представляю, чего ждать в первом матче против «Динамо»
Новичок «Спартака» Андрей Миронов в интервью «СЭ» рассказал о переходе из московского «Динамо», за который выступал в течение всей карьеры, и об ожиданиях от реакции болельщиков бело-голубых на этот трансфер.
— Представить вас в форме красно-белых до сих пор не могу. Вы понимаете, что натворили?
— Случившееся со мной — жизненная история, о которой мне хочется рассказать подробно, чтобы дать ответы на все интересующие вопросы. Но даже в советское время бывали случаи, когда игроки переходили из «Динамо» в «Спартак». Можно вспомнить Николая Борщевского. Не я первый и не я последний. В первую очередь мне хочется перезагрузить карьеру на новом месте и вырасти как хоккеисту. Смена обстановки должна помочь. Остальное зависит от моих игры и профессионализма.
— Вы готовы к «теплому» приему со стороны динамовских фанатов в ближайшем столичном дерби?
— К таким вещам нельзя быть готовым. Я пока даже не представляю, чего ждать в первом дерби против «Динамо». В эмоциональном плане для меня игра станет большим событием. Но я всегда был честен по отношению к динамовским болельщикам и никогда их не избегал, несмотря на критику. Готов ответить перед ними за свои слова и поступки, спокойно смотря им в глаза. Ни от кого не прячусь. С вами я тоже решил пообщаться, чтобы объяснить свое видение произошедшего.
— Получается, вы сознательно подвели себя под огонь, выбрав «Спартак». Неужели не было других вариантов?
— Я бы хотел провести всю карьеру в «Динамо», чего никогда не скрывал. Но помимо спортивных вопросов есть и личные. По очень серьезным семейным обстоятельствам мне надо находиться как можно ближе к родным, а не уезжать далеко от Москвы. Не было бы варианта со «Спартаком», смотрел бы другие. Насколько знаю, мной там интересовались еще по ходу сезона. Имело место какое-то общение на уровне клуба и агента. Тогда до конкретики дело не дошло, поскольку в моих планах было только «Динамо». Сейчас с моим агентом также связывались представители «Ак Барса» и «Авангарда». Спасибо им за проявленный интерес, но мне было важно остаться дома.
— Жаль, что нельзя раскрыть все подробности, но на вашем месте сложно было поступить иначе.
— Те, кто знает мою ситуацию, слова плохого не сказали. Но и остальные люди, которые мне позвонили, когда появилась информация о подписании контракта со «Спартаком», меня не осудили, а только поддержали. Например, мой первый тренер Александр Филиппов, много лет проработавший в школе «Динамо». Были и другие заслуженные люди, которые многое сделали для клуба. Они сначала никак не могли поверить, но потом пожелали удачи.
— Олег Знарок случайно не звонил?
— С ним мы тоже пообщались, но подробности разговора, извините, останутся между нами. Подчеркну еще раз: никто меня не критиковал за принятое решение. Ни один человек.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Локомотив
Металлург Мг - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Автомобилист
|4 - 3
|
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала
|
СКА - Автомобилист
|1 - 4
|
Металлург Мг - Спартак
|4 - 2
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
|0 - 4
|
Авангард - Локомотив
|3 - 4
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|24.04
|19:00
|
Локомотив – Металлург Мг
|1 : 2