«Сибирь» объявила о назначении Епанчинцева на пост главного тренера

Вадим Епанчинцев назначен на пост главного тренера «Сибири».

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 48-летним тренером рассчитано на два года.

В КХЛ Епанчинцев возглавлял «Спартак» и «Амур». Прошлый сезон тренер провел в «Югре», дойдя с командой до 1/2 финала Кубка Петрова.