Голкипер «Сочи» Третьяк покинул команду

Вратарь Максим Третьяк покинул «Сочи», сообщает пресс?служба команды. Его соглашение истекло 30 апреля. Нового предложения хоккеист не получил.

27?летний голкипер выступал в составе «Сочи» на протяжении четырех сезонов, проведя в общей сложности 106 матчей.

Ранее он играл в КХЛ за ЦСКА, «Адмирал» и рижское «Динамо».

Третьяк — внук президента Федерации хоккея России (ФХР), трехкратного олимпийского чемпиона и десятикратного чемпиона мира Владислава Третьяка.