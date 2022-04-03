В «Металлург» рассказали о динамике состояния Маклюкова после удара по голове
Сергей Ласьков рассказал о самочувствии защитника «Металлурга» Алексея Маклюкова
Вице-президент «Магнитки» Сергей Ласьков рассказал о самочувствии хоккеиста команды Алексея Маклюкова, который получил травму головы.
30 марта «Металлург» обыграл омский «Авангард» (4:0) в седьмом матче полуфинала плей-офф Восточной конференции КХЛ и вышел в финал. Маклюкову пришлось досрочно покинуть матч после того, как шайба попала ему в ухо.
«Алексей чувствует себя лучше. Но на данный момент вопрос о его выписке из больницы не стоит», — цитирует Ласькова «РИА Новости Спорт».
В финале Восточной конференции «Металлург» сыграет с «Трактором». Первая игра запланирована на 3 апреля.
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|Финалы конференций
|Счет в серии
|
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
0 - 0
|0 - 0
|
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
0 - 1
|0 - 1
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
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|3.04
|15:00
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Металлург – Трактор
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