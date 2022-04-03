В «Металлург» рассказали о динамике состояния Маклюкова после удара по голове

Вице-президент «Магнитки» Сергей Ласьков рассказал о самочувствии хоккеиста команды Алексея Маклюкова, который получил травму головы.

30 марта «Металлург» обыграл омский «Авангард» (4:0) в седьмом матче полуфинала плей-офф Восточной конференции КХЛ и вышел в финал. Маклюкову пришлось досрочно покинуть матч после того, как шайба попала ему в ухо.

«Алексей чувствует себя лучше. Но на данный момент вопрос о его выписке из больницы не стоит», — цитирует Ласькова «РИА Новости Спорт».

В финале Восточной конференции «Металлург» сыграет с «Трактором». Первая игра запланирована на 3 апреля.