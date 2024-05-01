Пулккинен и Парфенюк покинули «Куньлунь»

Нападающий Теему Пулккинен покинул «Куньлунь», сообщает пресс-служба китайского хоккейного клуба. Контракт 32-летнего игрока истек 30 апреля.

Пулккинен провел 37 матчей за «Куньлунь» в текущем сезоне, набрав 13 (5+8) очков.

В КХЛ он также выступал за «Трактор», «Локомотив», московское и минское «Динамо».

Также команду покинул защитник Никита Парфенюк. Он провел за команду 62 матча в регулярном чемпионате, набранными баллами не отметился.