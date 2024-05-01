Гафуров покинет пост генерального менеджера «Торпедо»

Как стало известно «СЭ», Максим Гафуров в ближайшее время покинет пост генерального менеджера «Торпедо» и займет должность, на которой будет курировать весь спорт в Нижегородской области.

36-летний менеджер работал в «Торпедо» с 2020 года.

В разные годы Гафуров занимался реализацией проектов по хоккейной аналитике для НХЛ, КХЛ и североамериканских лиг.