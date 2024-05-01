Американский нападающий Бадди подписал новый контракт с «Трактором»

Нападающий «Трактора» Бадди Робинсон продолжит выступать за команду.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с американцем рассчитано до конца сезона-2024/25.

32-летний хоккеист в сентябре 2023 года стал игроком «Трактора». В дебютном сезоне в КХЛ форвард сыграл 66 матчей, набрав 22 (15+7) очка.