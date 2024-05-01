Серебряков о возможном приглашении иностранного вратаря в СКА: «Никак не обращаю на это внимание»

Вратарь СКА Никита Серебряков в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию, что клуб из Санкт-Петербурга рассматривает вариант с приглашением иностранного голкипера. Ранее об этом сообщил «СЭ».

«Это вопрос не ко мне. Я сейчас готовлюсь к турне со сборной, потом будет отпуск, а зачем начну готовиться к новому сезону КХЛ. Новости о новом вратаре в СКА? Никак не обращаю на это внимание. От меня ничего не зависит, так как повлиять на данную ситуацию никак не могу», — сказал Серебряков «СЭ».

В прошлом сезоне 28-летний Серебряков провел за СКА 51 игру и пропустив 96 шайб.