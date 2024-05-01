Большой видеолайв об открытии рынка КХЛ — в 13.00

Журналисты отдела хоккея «СЭ» проведут для вас онлайн первого дня после открытия рынка свободных агентов КХЛ. Все переходы и трансферные новости — в нашем большом лайве.

Среди гостей эфира — агенты, а также игроки и менеджеры клубов лиги. Начинаем в 13.00 мск на YouTube-канале «СЭ Хоккейный»!