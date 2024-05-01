Нападающий Тимкин покинул «Салават Юлаев»

«Салават Юлаев» объявил об уходе нападающего Евгения Тимкина.

«За два сезона Евгений влюбил в себя множество болельщиков, показал на льду настоящую мужскую игру со стальным характером. Мы благодарим Евгения за все, что он сделал для «Салавата Юлаева», и желаем успехов», — говорится в заявлении клуба.

33-летний Тимкин играл за клуб из Уфы с 2022 года. В прошедшем сезоне форвард провел 37 матчей и набрал 7 (2+5) очков.