Сергей Зубов стал главным тренером «Сочи»

Новым главным тренером «Сочи» назначен Сергей Зубов. Как сообщает пресс-служба клуба, контракт со специалистом подписан на два года.

53-летний Зубов ранее уже возглавлял «Сочи». Также он работал тренером в СКА, рижском «Динамо» и молодежной сборной России.

С питерским клубом Зубов завоевал Кубок Гагарина-2015. Он занимал пост помощника главного тренера. Под его руководством «Сочи» дважды выходил в плей-офф, занимая шестые места в регулярных чемпионатах КХЛ-2017/18 и 2018/19.

В минувшем сезоне Зубов работал в тренерском штабе СКА.