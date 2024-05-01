Защитник Соловьев подпишет контракт с «Авангардом»

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Как стало известно «СЭ», защитник Алексей Соловьев подпишет контракт с «Авангардом».

В минувшем сезоне он выступал за «Адмирал».

29-летний защитник провел в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24 66 матчей и набрал 20 (6+14) очков.