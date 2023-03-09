«Локомотив» первым вышел во второй раунд плей-офф КХЛ
«Локомотив» в овертайме обыграл «Витязь» в пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ — 2:1.
В основное время голами отметились нападающий ярославского клуба Степан Никулин и форвард подмосковной команды Иван Зинченко. Победу «Локомотиву» принес гол Георгия Иванова во втором овертайме.
«Локомотив» выиграл серию со счетом 4-1 и первым вышел во второй раунд плей-офф КХЛ.
КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Пятый матч
«Локомотив» (Ярославль) — «Витязь» (Московская область) — 2:1 2ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)
Голы: Зинченко — 1, 2:34 — 0:1. Никулин — 2 (Сергеев), 49:45 — 1:1. Иванов — 2 (бол., Каюмов), 80:43 — 2:1.
Вратари: Исаев (49:42 — 49:45) — Дорожко.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 48 (9+12+12+15) — 35 (11+9+9+6).
Судьи: Ромасько, Сергеев.
9 марта. Ярославль. Арена-2000.
Счет в серии: 4-1
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Авангард - Сибирь
|3 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|2 - 2
|
Торпедо - Динамо М
|2 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|2 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|3 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|3 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 3
|9.03
|17:00
|
Сал. Юлаев – Адмирал
|3 : 4 ОТ
|9.03
|19:30
|
Локомотив – Витязь
|2 : 1 ОТ
|9.03
|19:30
|
Ак Барс – Нефтехимик
|6 : 1
|9.03
|19:30
|
СКА – Динамо Мн
|6 : 3