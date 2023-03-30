В последний раз «Локомотив» побеждал 20 лет назад. Клубу пора сменить руководство

Обзор дня Алексея Шевченко.

«Локомотив», потратив внушительную сумму, закончил свой путь в плей-офф на той же стадии, что «Торпедо» и «Адмирал». Игорь Никитин обещает, что теперь «команда почистится», но это не принесет никакого результата. Ярославцы обречены на неудачи. С нынешним руководством.

Юрий Яковлев, не являясь чистым хозяином клуба, бьет все рекорды по нахождению на должности президента. И, самое удивительное, что ему прощают любые ошибки. Спроса за результат никакого нет, а клуб страдает. Да, нельзя сказать, что он полностью не справляется с работой. Успехи есть, но какие-то локальные, если в них разбираться, то цена за какое-то достижение окажется слишком высокой.

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Чтобы добиваться успеха, у команды должен быть хороший коллектив игроков, сильный тренер и успешные менеджеры. Проблемы в одной линии скажутся на результате. «Локомотив» может похвастаться только тренером, у которого свой стиль и понимание хоккея. С коллективом тоже все в порядке, у него, скорее, чисто спортивные проблемы. Но менеджер никуда не годится.

Сколько тренеров сменилось за эти годы? Огромное количество игроков! Нам все время говорят о сильной школе «Локомотива», о том, что появляются талантливые молодые ребята, но сколько из них останавливались при переходе на взрослый уровень, никто не подсчитывал. И завершение карьеры не всегда связано со спортивными причинами. В системе нет клуба ВХЛ, из Ярославля практически никого не отпускают просто так, а держат до последнего, предлагая скрытые или легальные аренды. Сколько загубленных карьер на счету руководства «Локомотива», трудно сосчитать, и редкие успехи воспитанников школы на этом фоне не слишком-то выделяются.

Формирование команды КХЛ тоже спорное. Завышенные зарплаты приезжим хоккеистам, которые не дают никакого эффекта, унизительно низкие условия для своих ребят (а иначе куда ты денешься, будешь сидеть дома). Какие-то дикие истории, как ситуация с Дмитрием Юшкевичем. Тренеру не дают новый контракт, так как он, заменяя в паре матчей Игоря Никитина, не послушал совета Юрия Яковлева по составу. И поступил так, как должен поступать тренер.

«Локомотив» напоминает болото. Не совсем в уничижительной форме, а именно как часть гидросферы. С виду вроде бы все смотрится неплохо, но на самом деле эта красота мнимая. В болоте не искупаешься, на его берегу не отдохнуть, да и вообще рядом находиться опасно: один неверный шаг — и засосет. А вокруг комары, мошки и змеи.

Эпизод матча ЦСКА — «Локомотив». Дарья Исаева, Фото «СЭ»

У ярославцев именно так. Времена изменились, но только не в «Локомотиве». Уже нужны менеджеры нового типа, которые прекрасно знают современный хоккей, разбираются в рынке, но Юрий Яковлев искренне считает, что мудрей его нет никого на этом свете. Хотя достаточно посмотреть на результаты в КХЛ. Последний финал конференции был в сезоне-2016-17, финал Кубка — в 2009-м, титул — 20 лет назад.

Да, мы все помним о ярославской трагедии. Но это было 11 лет назад. У «Локомотива» за это время были максимально возможные бюджеты, десятка два тренеров, лучшие игроки. Нет только результата. Потому что все упирается в президента клуба, принимающего неверные решения.

Игорь Никитин и сам должен понимать, что чистка состава ни к чему не приведет. Потому что решать какие-то кадровые вопросы будет президент, а он живет в своем мире, который не имеет отношения к реальности.

По-хорошему, Юрий Яковлев сам должен уйти в отставку. У него как раз наступил пенсионный возраст — 65 лет, но вряд ли ему придется жить на государственную пенсию, так что за его будущее не надо волноваться. Только это поможет ярославскому клубу. Пусть лучше новые менеджеры ошибаются, но они хотя бы осознают, в чем недоработали. Яковлев же считает, что он безгрешен, а подводят другие.

Но так уже никто не работает.