Якупов — о четвертом матче серии с «Ак Барсом»: «Надо было, чтобы Билялова затрясло»

Нападающий «Нефтехимика» Рауль Якупов в интервью «СЭ» рассказал о ситуации с голкипером «Ак Барса» Тимуром Биляловым в четвертом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ (2:4).

— После гола в четвертом матче ты что-то кричал Билялову.

— Пусть пока останется секретом.

— Что-то провокационное?

— Все было в рамках приличия. Просто надо было, чтобы его затрясло. Судя по тому, что он тогда пропустил после этого еще три шайбы, это удалось.

— Чего ждать от шестой игры?

— Возвращения в Казань.

Счет в серии 3-2 в пользу «Ак Барса». Следующий матч между командами пройдет 11 марта в Нижнекамске.