КХЛ назвала матчи, которые будут проведены до паузы на Олимпиаду
КХЛ опубликовала список матчей, которые будут проведены до паузы на Олимпиаду в Пекине.
В связи со стремительным ростом числа заболевших в клубах, высокой контагиозностью вируса лига приняла решение о переносе игровых дней 15, 17, 19 и 21 января 2022 года на более поздние даты, о которых будет объявлено дополнительно.
Расписание ближайших игровых дней:
12 января, среда
«Адмирал» — «Сибирь»
«Нефтехимик» — «Трактор»
13 января, четверг
«Автомобилист» — «Северсталь»
«Витязь» — «Барыс»
СКА — ХК «Сочи» (в ХК «Сочи» пять ПЦР+, решение будет принято в день игры)
14 января, пятница
«Адмирал» — «Сибирь»
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|47
|30
|17
|66
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|48
|28
|20
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|47
|18
|29
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|49
|35
|14
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|49
|26
|23
|57
|7
|Нефтехимик
|48
|21
|27
|50
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|44
|17
|27
|40
|11
|Адмирал
|48
|14
|34
|33
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
Результаты / календарь
30.12
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
17.01
19.01
|12.01
|12:30
|
Адмирал – Сибирь
|2 : 1
|12.01
|19:00
|
Нефтехимик – Трактор
|- : -
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