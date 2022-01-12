КХЛ назвала матчи, которые будут проведены до паузы на Олимпиаду

КХЛ опубликовала список матчей, которые будут проведены до паузы на Олимпиаду в Пекине.

В связи со стремительным ростом числа заболевших в клубах, высокой контагиозностью вируса лига приняла решение о переносе игровых дней 15, 17, 19 и 21 января 2022 года на более поздние даты, о которых будет объявлено дополнительно.

Расписание ближайших игровых дней:

12 января, среда

«Адмирал» — «Сибирь»

«Нефтехимик» — «Трактор»

13 января, четверг

«Автомобилист» — «Северсталь»

«Витязь» — «Барыс»

СКА — ХК «Сочи» (в ХК «Сочи» пять ПЦР+, решение будет принято в день игры)

14 января, пятница

«Адмирал» — «Сибирь»