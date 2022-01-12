Президент КХЛ Морозов сделал заявление о приостановке чемпионата до олимпийской паузы
Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что регулярный чемпионат будет приостановлен до олимпийской паузы.
«Хотелось бы повторить наши главные цели в пандемийное время — здоровье игроков и болельщиков, - цитирует Морозова пресс-служба КХЛ. - Ничего не изменилось.
Эпидемиологическая ситуация развивается стремительно, только за последние сутки 60 человек в Лиге заболели, в ряде клубов появилась симптоматика заболевания. КХЛ проведет матчи ближайших трех игровых дней с участием тех клубов, где не будет ухудшения эпидемиологической обстановки.
Скорость распространения заболевания, а также оперативная информация об эпидемиологической ситуации в стране и мире четко указывают, что в ближайшие три дня количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом возрастет многократно. Именно поэтому было принято решение о переносе четырех игровых дней, где большинство матчей итак не состоится из-за карантина в командах.
Перенесенные игры пройдут в том числе и во время олимпийской паузы, новый календарь КХЛ опубликует до конца января. ФХР подтвердила нашу возможность проводить матчи во время Олимпиады, мы находимся с ними на связи для совместного решения ситуации.
Хочется всем пожелать здоровья, берегите себя, свои семьи и близких. Только совместные усилия, соблюдение профилактических мер, позволит нам определить обладателя Кубка Гагарина сезона -2021/22».
В связи со стремительным ростом числа заболевших в клубах, высокой контагиозностью вируса лига приняла решение о переносе игровых дней 15, 17, 19 и 21 января 2022 года на более поздние даты. КХЛ также назвала матчи, которые будут проведены до паузы на Олимпиаду.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|47
|30
|17
|66
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|48
|28
|20
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|47
|18
|29
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|49
|35
|14
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|49
|26
|23
|57
|7
|Нефтехимик
|48
|21
|27
|50
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|44
|17
|27
|40
|11
|Адмирал
|48
|14
|34
|33
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|12.01
|12:30
|
Адмирал – Сибирь
|2 : 1
|12.01
|19:00
|
Нефтехимик – Трактор
|- : -