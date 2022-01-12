Президент КХЛ Морозов сделал заявление о приостановке чемпионата до олимпийской паузы

Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что регулярный чемпионат будет приостановлен до олимпийской паузы.

«Хотелось бы повторить наши главные цели в пандемийное время — здоровье игроков и болельщиков, - цитирует Морозова пресс-служба КХЛ. - Ничего не изменилось.

Эпидемиологическая ситуация развивается стремительно, только за последние сутки 60 человек в Лиге заболели, в ряде клубов появилась симптоматика заболевания. КХЛ проведет матчи ближайших трех игровых дней с участием тех клубов, где не будет ухудшения эпидемиологической обстановки.

Скорость распространения заболевания, а также оперативная информация об эпидемиологической ситуации в стране и мире четко указывают, что в ближайшие три дня количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом возрастет многократно. Именно поэтому было принято решение о переносе четырех игровых дней, где большинство матчей итак не состоится из-за карантина в командах.

Перенесенные игры пройдут в том числе и во время олимпийской паузы, новый календарь КХЛ опубликует до конца января. ФХР подтвердила нашу возможность проводить матчи во время Олимпиады, мы находимся с ними на связи для совместного решения ситуации.

Хочется всем пожелать здоровья, берегите себя, свои семьи и близких. Только совместные усилия, соблюдение профилактических мер, позволит нам определить обладателя Кубка Гагарина сезона -2021/22».

В связи со стремительным ростом числа заболевших в клубах, высокой контагиозностью вируса лига приняла решение о переносе игровых дней 15, 17, 19 и 21 января 2022 года на более поздние даты. КХЛ также назвала матчи, которые будут проведены до паузы на Олимпиаду.