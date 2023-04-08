Федоров о поражении от СКА: «Хорошая игра, скорости у соперника сегодня были выше»
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал поражение от СКА (1:3) в четвертом матче полуфинала Кубка Гагарина.
«Быстрая игра, хорошая игра, — цитирует пресс-служба КХЛ Федорова. — Во втором периоде один сегмент нам не удался, не вывели шайбу из зоны вовремя. А так — справлялись со скоростями, двигали шайбу, создавали моменты. В первых двух периодах. В третьем не особо получалось, не держалась шайба на крюке. Спасибо пацанам, молодцы. Среагировали, вняли, выполняли все, что мы просили. Были ли изменения в игре соперника? Скорости стали выше, это точно. Думаю, у них была задача перевести шайбу в нашу зону. У них это получилось. Ноль минут штрафа у СКА? Мы могли поострее сыграть с шайбочкой, заставить соперника фолить. Не заработали большинства — пеняем на себя, делаем определенные выводы. Будет ли снова седьмой матч? Мы об этом не думаем. Самая главная задача — подготовиться к следующей игре и достойно сыграть в Санкт-Петербурге».
СКА сравнял счет в серии до четырех побед — 2-2. Пятая игра пройдет в Санкт-Петербурге и состоится 10 апреля, начало — в 19.30 мск.
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
СКА - ЦСКА
|2 - 2
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Ак Барс - Авангард
|3 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|8.04
|17:00
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ЦСКА – СКА
|1 : 3