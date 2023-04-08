Ярослав Дыбленко: «ЦСКА не хочет играть седьмой матч в серии против СКА»
Защитник ЦСКА Ярослав Дыбленко прокомментировал поражение команды в четвертом матче финальной серии Западной конференции со СКА (1:3, 2-2).
«Во втором периоде, после того как мы забили, у нас появились шансы довести игру до победы, — приводит «РБ Спорт» слова Дыбленко. — Много моментов было, но мы пропустили два ненужных гола, которые сломали нам игру. Мы не обращаем на это внимания. Столкновение Сергеева? Я не смотрел видео. Если судьи дали 5+20, значит, наверное, он попал. Мы не хотим играть седьмой матч. Не издеваемся над собой. Уже и так до этого две серии довели до седьмой игры, пора бы и прекратить с этим».
Пятая игра пройдет в понедельник, 10 апреля, в Санкт-Петербурге. Начало в 19:30 мск.
Источник: bookmaker-ratings.ru
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|Финалы конференций
|Счет в серии
|
СКА - ЦСКА
|2 - 2
|
Ак Барс - Авангард
|3 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
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|8.04
|17:00
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ЦСКА – СКА
|1 : 3
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