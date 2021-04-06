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Агент Емелина о тяжелом состоянии хоккеиста: «По телефону он мне не отвечает»

13:26
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Хоккейный агент Владимир Зоркин, представляющий интересы защитника «Авангарда» Алексея Емелина, рассказал о состоянии хоккеиста.

Ранее появилась информация, что 34-летний Емелин находится в больнице в тяжелом состоянии.

«Пока у меня нет информации по этому поводу. Не могу дозвониться, по телефону он мне не отвечает. Общался с генеральным менеджером. Как будет информация, он мне сообщит», — цитирует Зоркина «Чемпионат».

После первого матча финала Восточной конференции Кубка Гагарина, который прошел в субботу, Емелин обратился с температурой в РКБ 2. Его перевели в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус. Однако анализы показали отрицательный результат.

После этого Емелина срочно отправили в РКБ и сейчас он находится, по оценке врачей, в тяжелом состоянии. При этом он находится в сознании. Специалисты отмечают, что Алексей испытывает проблемы не из-за травмы, полученной в первой игре серии. Ему поставлен диагноз «токсический шок печени». Уже принято решение о переводе хоккеиста на лечение в Москву.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/hockey/news-4314735-agent-emelina-u-menya-net-informacii-po-situacii-s-alekseem-po-telefonu-on-ne-otvechaet.html

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