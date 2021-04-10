У Емелина не обнаружили запрещенных веществ. Но почему врачи «Авангарда» всегда в эпицентре скандалов?

У омичей много лет работает одна бригада докторов. К ним накопилась масса вопросов.

История защитника «Авангарда» Алексея Емелина вызвала большой резонанс не только в спортивных СМИ. Напомним, что хоккеист почувствовал недомогание в три часа ночи после первого матча серии с «Ак Барсом». Практически сразу же его в сознании госпитализировали в Республиканскую клиническую больницу. Медики после получения анализов диагностировали у Емелина токсический шок печени, однако не определили его конкретную причину.

Позже издание «Коммерсантъ-Казань» со ссылкой на пресс-службу МВД Республики Татарстан сообщило, что в анализах Алексея обнаружены следы опиатов и каннабиноидов. «Авангард» назвал эту новость провокацией, направленной на дестабилизацию обстановки в команде перед важными матчами финала конференции. 8 апреля Telegram-канал Baza сообщил, что врачи НИИ им. Склифосовского не нашли наркотиков в крови Емелина. По версии медиков, причиной острой печеночной недостаточности могла стать передозировка обезболивающими препаратами. Судя по тому, сколько бросков ловят на себя защитники «Авангарда», эта версия не лишена оснований.

9 апреля Емелина выписали из реанимации и перевели в профильное отделение в другой больнице. «Авангард» же направил официальный запрос в МВД по Республике Татарстан с требованием повторно проверить информацию об обнаружении в крови капитана омичей наркотиков. Однако даже если запрос будет удовлетворен, репутацию «ястребам» серьезно подпортили. Тем более клуб за последние годы уже сталкивался с разбирательствами, касающимися запрещенных веществ.

Скандал с Зерновым

Относительно недавняя история — «сорванные» допинг-пробы Дениса Зернова в плей-офф-2018. Перспективный нападающий был одним из лидеров обновленного «Авангарда», основную команду которого летом 2017 года возглавил Боб Хартли. Канадский специалист в первый же сезон вывел ее в финал Кубка Гагарина, где, правда, был разбит ЦСКА (0-4). Скандал с Зерновым и произошел непосредственно по ходу решающей серии плей-офф. По версии РУСАДА, Хартли и главный врач «ястребов» Дмитрий Батушенко препятствовали процедуре допинг-контроля, а сам Денис неоднократно пытался скрыться от проводящих ее лиц.

В работу допинговых инспекторов вмешиваться категорически запрещено. Сказали сдавать анализы — без возражений идешь и сдаешь. Согласно отчету допинг-офицеров, после одного из матчей они ожидали игроков «Авангарда» в общем коридоре. Первым в подтрибунке появился Боб Хартли. Главный тренер недвусмысленно отправил инспекторов куда подальше и жестами показал, что до завершения командного собрания в раздевалку они не зайдут.

После собрания представителей РУСАДА пустили в раздевалку, и все соответствующие процедуры были проведены. Назначенные игроки сдали допинг-пробы, но тем не менее расследование было запущено. Ни о каких положительных анализах речь не шла. Обвинения касались самой процедуры тестирования. За нарушение регламента к ответственности могли привлечь Хартли, врача Батушенко и Зернова, пытавшегося скрыться от инспекторов, однако 22 июля РУСАДА закрыло дело против представителей «Авангарда».

Гневную реакцию Хартли на допинг-офицеров можно понять. Идет финальная серия, а люди со стороны срывают подготовку команды и вводят в стрессовую ситуацию ведущего игрока. Сам Зернов позже в интервью «СЭ» детальнее объяснил суть претензий.

«Во время серии с ЦСКА ко мне подошли допинг-офицеры, — рассказывал Зернов. — У нас должна быть тренировка. На лед я не пошел, мы решили с Сергеем Шумаковым просто побегать. В принципе, в решающих матчах часто с Сергеем бегали вокруг стадиона, а не тренировались. Но тут допинг-офицеры уперлись. Нет, никакого бега, вы не должны после назначения пропадать с наших глаз, а с вами никто бегать не будет. Но я пошел на велосипед.

Далее иду сдавать тест. Не проходит. Оказалось, что перед ним нельзя пить воду, иначе все анализы размываются. Сдаю второй тест после обеда. Опять не получилось. Понятно, что я злюсь, Боб Хартли нервничает и ругается, доктор переживает. Наконец, анализ сдаю, и все в порядке. И после этого начался скандал. Я так понял, что гнев допинг-офицеров вызвала наша реакция. Но мы все реально психовали, ведь идет финал, а нам срывают подготовку к матчу. Но впредь я буду умнее. Все вынесут из этой истории урок".

Дисквалификация Белова

Причастный к истории Зернова врач Батушенко работает в клубе не первый сезон и помнит разбирательства с РУСАДА в финале Кубка Гагарина-2012. Тогда «поймали» защитника Антона Белова — в его крови обнаружили метилгексанамин. Это повышающий работоспособность стимулятор, который внесен в Запрещенный список ВАДА. «Авангард» потерял Белова после четвертой игры, когда омичи вели в серии 3-1. Без Антона распалась их ведущая пара защитников с Мартином Шкоулой. Потрясенные скандалом «ястребы» проиграли три матча подряд, и московское «Динамо» завоевало первый кубок в истории КХЛ.

Белову грозила двухлетняя дисквалификация. Однако Антон доказал, что его вина — минимальна и все медицинские наставления он получал от клубных врачей.

— Белов привел информацию, что медицинская подготовка в «Авангарде» ведется целенаправленно и одномоментно, что отвечает за нее врач, — отмечал в интервью «Советскому спорту» бывший исполнительный директор РУСАДА Никита Камаев. — Это было подтверждено документами: Антон самостоятельно ничего не принимал, а запрещенная субстанция была в препарате, назначенном врачом. Нами будет предпринято дополнительное расследование в отношении персонала «Авангарда». В частности, тренера и врача, по вине которых из-за халатности либо сознательно — пока об этом четко говорить нельзя — игрок принял запрещенный препарат.

Защитника в итоге отстранили от хоккея на три месяца — с 21 апреля до 21 июля. Можно сказать, отделался легким испугом. Дисквалификация пришлась как раз на период отпуска. Единственное — Антон не смог помочь сборной России на чемпионате мира.

Объединяет истории Емелина, Зернова и Белова вовлеченность медицинского персонала команды. С сезона-2011/12 у «Авангарда» сменилось руководство и несколько тренеров. Из-за проблем с омской ареной команда последние три года базируется в Балашихе. Незыблемыми фигурами остаются врачи: Дмитрий Батушенко и Сергей Веретенников. На двоих в команде они отработали уже 36 сезонов! Значит, их компетенции достаточно, чтобы заботиться о здоровье профессиональных спортсменов в топ-клубе. Другой вопрос, что медицинский штаб «Авангарда» уже в третий раз вляпывается в подобные скандалы.

Разгар плей-офф не время для разборов полетов, касающихся внутренней кухни. Однако не исключаю, что после сезона к медицинскому персоналу «ястребов» могут возникнуть вопросы от высшего руководства. Будет удивительно, если заботящийся о своем имидже «Авангард» не отреагирует на очередной рецидив. Но если же омичи спустят историю на тормозах, ей должна заинтересоваться лига. Подобные прецеденты всегда вызывают вопросы и ставят под угрозу имидж КХЛ.